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Adıyamanlı öğrencilerden "500 mektuplu teşekkür"

25 Mayıs 2017 Perşembe, 22:25
Adıyamanlı öğrencilerden "500 mektuplu teşekkür"

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, 10'uncu sınıftan itibaren atölye ve laboratuvarda alan eğitimine başlayan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmasını öngören kanun hükmünde kararnameden dolayı teşekkür mektubu yazıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderdi.

Kentteki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrenciler, atölye ve laboratuvarda alan eğitimine başlayan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmasını öngören kararname nedeniyle, "Cumhurbaşkanım ve Devletime Teşekkür" başlıklı 500 mektup kaleme aldı.

Öğretmenleri eşliğinde Atatürk Bulvarındaki PTT şubesine gelen öğrenciler, söz konusu mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'a teslim edilmek üzere görevlilerine teslim etti.

Okulun müdürü Aysun Hallaç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye destek için bir araya geldiklerini söyledi.

Söz konusu kararnamenin meslek lisesi öğrencileri için önemine değinen Hallaç, "Meslek liselerini güçlendiren bir kanun değişikliği oldu. Mektubu öğrencilerimiz kendileri yazdı. Öğrenciler, mektup okulda yaşadıkları anılarından da bahsetti." dedi.

Öğrencilerden Berfin Korkut ise devlet yetkililerine teşekkür etmek için yazdıkları mektupları gönderdikleri için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Mesleki ve teknik eğitim okullarda öğrenim gören öğrenciler 10'uncu sınıftan itibaren atölye ve laboratuvarlarda aldıkları eğitimler sırasında çeşitli olumsuzlukları ve iş kazalarının önüne geçilmesi amacıyla bakanlık tarafından öğrencilerin alan eğitimleri süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması amaçlandı.

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