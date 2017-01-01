Muğla’da FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 öğretmen gözaltına alındı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları, Bank Asya'da 17-25 Aralık'tan sonra hesapları bulunduğu ve FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yaptıkları tespit edilen H.A.S. (38) ile C.K. (41) gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, dijital verilere el konuldu. Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.A.S. gazetecilere el salladı.
H.A.S'nin Marmaris’te yaşadığı halde ailesinin ikametini Balıkesir'e taşıdığı bildirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.