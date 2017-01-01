Belediye otobüsü yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün yüksek gerilim hattı taşıyan direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Orhan Dalçek'in kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 01 DUY 91 plakalı otobüs, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı 6. Kolordu kavşağında yüksek gerilim hattı taşıyan direğe çarparak durdu.
Bu sırada kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, kopan elektrik telleri nedeniyle akıma kapılmamak için olay yerinden uzaklaştı.
Kazada yaralanan Dalçek, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Yüksek gerilim hattını taşıyan direğin devrilmesi nedeniyle Köprülü ve Kışla mahallelerinde de elektrik kesintisi yaşandı.
Devrilen direk olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri tarafından aletlerle parçalara ayrılarak kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yol yeniden araç trafiğe açıldı.