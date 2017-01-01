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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları halka daha iyi anlatabilmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" etkinliğinin 88’incisinde Kahramanmaraşlılarla buluştu.

Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü İsmail Hakkı Ürün yaparken, 15 Temmuz gazilerinden Ahmet Şeref Kayol, Yusuf Ak ve Ali Ayran o gece yaşadıklarını Kahramanmaraşlı vatandaşlara anlattı.

Evinde televizyonda kalkışma olduğuna dair alt yazıyı gördüğünü ifade eden Yusuf Ak, Başbakan Binali Yıldırım’ın kalkışmaya açıklamasının ardından eşinden helallik alıp şehit olmak için evinden ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın sokaklara çıkın çağrısının ardından, kefen giymek için ant içerek sokağa çıktık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne kadar geldik. Köprü tepesinde bir keskin nişancı hain vardı. Kalkışmaya katılan hainler, yere ateş açıyorlar. Yerden seken mermiler birçok kişiyi yaralıyordu. Arkadaşlar bizi sabaha kadar vurdular. Ben sabah saat 05.30'ta tank atışında vuruldum. Başımda şuanda 3 şarapnel parçası var. Ben bu hainlerin şarapnel parçalarını şeref madalyası yaptım, çünkü kazanan biz olduk. Burada kahraman biz değiliz, kahraman Halisdemir."

Gazi Ahmet Şeref Kayol, kalkışmanın olduğu saatlerde Gölbaşı'nda olduğunu, annesinin aramasıyla hain kalkışmayı öğrendiğini belirtti.

Kalkışmayı öğrendikten sonra Genelkurmay Başkanlığı önüne geldiğini anlatan Kayol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saat 01.30 gibi Sıhhiye önüne gelen 5 tank, bana orada vahşeti gösterdi. Gelen tanklardan birisi namlusunu insanların üzerine çevirdi. Genelkurmay Başkanlığına girmek için 15 kişiyle garaj kısmının bulunduğu yere doğru gittik. Orada bir tank vardı ve üzerindeki asker 'gelmeyin' dedi. Nereden geldiğini bilmediğim bir anda üzerimize mermiler yağmaya başladı. Bir kişi bana kolumdan vurulduğumu söyledi. Daha sonra hastaneye kaldırıldım."

Programa, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve birçok vatandaş katıldı.