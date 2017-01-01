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BBDSO sezonu "Janoska Enseble" konseriyle kapattı

26 Mayıs 2017 Cuma, 00:16

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2016-2017 konser sezonunu konuk ettiği "Janoska Enseble" konseriyle kapattı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi şef Burak Tüzün yönetti.

Gecede kemanda Ondrej Janoska ve Roman Janoska, kontrabasta Julius Darvas ve piyanoda Fantisek Janoska, BBDSO eşliğinde performanslarını sergiledi.

Johann Strauss, Paganini, Sarasate, De La Ruz, Roman Janoska ve Mozart'ın eserlerinin seslendirildiği konser müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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