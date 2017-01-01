Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Erzincan'da

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ERZİNCAN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Terörle silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz elbette mücadele edecek. Silah kullanana karşı silah kullanmadan bu mücadele yürütülemez." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Erzincan İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, referandum sürecinde üzerinde durdukları tek konunun kamplaşmanın önlenmesi olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "Referandumu atlattık. İki sene sonra büyük ihtimalle seçimler olacak. Bir ihtimal var, bu sene sonunda da seçimlerin yapılması mümkün. Ama seçime giderken aynı itidalle davranmak mecburiyetindeyiz, kötüleyerek değil. Biz düşüncelerimizi, bu memleketin problemlerinin nasıl çözüleceği konusundaki kanaatlerimizi, yeri gelirse projelerimizi ortaya koymaya mecburuz. Milletimiz de hakem olacak, tercihte bulunacak ve milletin tercihine de saygı göstereceğiz." diye konuştu.

Ülkedeki en önemli meselelerden birinin terör olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüze gelen bir numaralı mesele terör gibi gözüküyor. Biraz azaldı belki bazı yerlerde. Terörle silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz elbette mücadele edecek. Silah kullanana karşı silah kullanmadan bu mücadele yürütülemez. Ancak o bölgenin bütün problemi sadece silah mı işte o noktada durup o bölgede yaşayan insanların problemlerini irdelemeye mecburuz."

Ülkedeki ekonomik durumun iyi olmadığını savunan Karamollaoğlu, "Şu anda Türkiye'nin devletin iç ve dış borcu toplamı 800 milyar lira. Bugünkü yatırım politikası sil baştan değişmeden ülkenin içine girdiği dar boğazdan çıkması kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Kongreye, MHP İl Başkanı Bekir Aksun, CHP Erzincan Merkez İlçe Başkanı Mesut Sağır, BBP İl Başkanı Tolga Altınoluk ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlere tek aday olarak giren Ali Cebeci, il başkanı seçildi.



