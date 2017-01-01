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Ağrı'da 29 terörist etkisiz hale getirildi

26 Mayıs 2017 Cuma, 01:29

AĞRI (AA) - Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Van-Çaldıran yolunda PKK'lı teröristler tarafından üç tırın yakılmasının ardından Jandarma Özel Harekat timleri tarafından bölgede başlatılan operasyonda 29 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonda çıkan çatışmada üç uzman çavuş ve bir güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilendi.

Valilik açıklamasında bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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