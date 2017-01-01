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Ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracını sulama kanalına attı

26 Mayıs 2017 Cuma, 02:56
Ayrılmak isteyen kız arkadaşının aracını sulama kanalına attı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının hafif ticari aracını sulama kanalına attı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir aracın sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobiliyle evine giderken kanalda sürüklenen aracı görüp duran Aziz Çelik, suya atlayarak aracın üstüne çıktı.

Araçla suda yaklaşık 1 kilometre sürüklenen Çelik, itfaiye ekiplerinin attığı halatı araca bağlayarak daha fazla sürüklenmesini önledi.

Daha sonra suya dalarak aracın içini kontrol eden Çelik, kimsenin olmadığını bildirdi.

Bu sırada polis ekiplerine telefonla ulaşan H.K.İ. (22), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Çağrı A'nın (27) kendisine ait aracı sulama kanalına atacağı ihbarını aldı.

Polisin yaptığı incelemede kanaldaki taşıtın H.K.İ'ye ait 01 DPB 61 plakalı hafif ticari araç olduğu tespit edildi.

Öte yandan, polis ekipleri telefonla irtibat kurduğu Çağrı A'nın aracı itekleyerek kanala atıp olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Polis ekiplerince olay yerine getirilen H.K.İ, aracını sulama kanalında görünce büyük üzüntü yaşadı.

H.K.İ, erkek arkadaşından şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

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