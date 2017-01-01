GÜNCELLEME - Aydın'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rıza Aydoğan'ın kullandığı 09 LS 303 plakalı otomobil, Aydın-Karpuzlu karayolu Yörükler Mahallesi mevkisinde Hasan Bildik idaresindeki 43 DL 551 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Rıza Aydoğan ile annesi Serpil, babası Abdullah, babaannesi Zehra ve dedesi Rıza Aydoğan araçta sıkışarak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılardan sürücü, annesi, babaannesi ve dedesinin öldüğünü belirledi.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan baba Abdullah Aydoğan'ın ise hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kazayı öğrenerek gelen Aydoğan ailesinin yakınları da uzun süre gözyaşı döktü.
Tır sürücüsü Hasan Bildik, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Otomobildeki kişilerin, akşam yemeği için gittikleri Aydın'dan dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.