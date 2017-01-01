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Edirne'de aynı aileden 3 kişi pompalı tüfekle öldürüldü

26 Mayıs 2017 Cuma, 05:55
Edirne'de aynı aileden 3 kişi pompalı tüfekle öldürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de aynı aileden biri çocuk 3 kişi pompalı tüfekle evlerinde öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi Noktacı Cami Sokağı'nda Salih Mal (31) ve ailesinin yaşadığı evden silah sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Salih Mal ile eşi Hanife Mal (30) ve çocukları Elena'nın (2) pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit etti.

Cesetler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı öğrenerek gelen ailenin yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi.

Katil zanlısının tespitine yönelik çalışma sürüyor.

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