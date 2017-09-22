Antalya'da otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çapan Bozoklu'nun (35) kullandığı 07 MMK 69 plakalı otomobil, Düden kavşağı mevkisinde karşı şeride geçerek Zeyhan Kaya yönetimindeki 58 A 527 plakalı midibüsle çarpıştı.
Sürücü Bozoklu, ters dönen otomobilde hayatını kaybetti.
Bozoklu'nun cesedi, kaza yerindeki inceleme sonrası Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.