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Antalya'da otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü

22 Eylül 2017 Cuma, 09:57

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çapan Bozoklu'nun (35) kullandığı 07 MMK 69 plakalı otomobil, Düden kavşağı mevkisinde karşı şeride geçerek Zeyhan Kaya yönetimindeki 58 A 527 plakalı midibüsle çarpıştı.

Sürücü Bozoklu, ters dönen otomobilde hayatını kaybetti.

Bozoklu'nun cesedi, kaza yerindeki inceleme sonrası Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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