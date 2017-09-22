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Kadın velinin öğretmeni bıçakladığı iddiası

22 Eylül 2017 Cuma, 10:01

BURSA (AA) - Bursa'da bir kadın velinin, çocuğunun sınıf öğretmenini bıçakla yaraladığı iddia edildi.

İddiaya göre Necla K. (43), merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bulunan İhsan Dikmen İlkokulunda eğitim gören çocuğunun sınıf öğretmeni Tolga Taştan ile görüşmek için okula geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunan Necla K. ile öğretmen Taştan, okul koridorunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Necla K, bıçakla öğretmen Taştan'ı sırtından ve bacağından yaraladı.

Müdür odasına sığınan öğretmen Taştan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri de Necla K'yı okulda gözaltına aldı.

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