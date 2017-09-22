Hakkari'deki terör operasyonu

KONYA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında tuzaklanan mayının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halim Ünal'ın Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba ocağında yas var.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden şehidin annesi Sebahat Ünal'a acı haberi, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya verdi.
Oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Ünal, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Halim Ünal'ın babasının ise 25 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği belirtildi.