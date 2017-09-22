Adana'da depodan hırsızlık

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ADANA (AA) - Adana'da tekstil deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde sahibi olduğu tekstil deposundaki tekstil ve büro malzemelerinin çalındığını fark eden Sevim Cingöz, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık zanlılarının A.Y. (30) ve N.Y. (33) olduğunu tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Depodaki malzemeleri taşıtmak için çilingir ve hamal tuttukları belirlenen zanlıların, hırsızlık yapmadıklarını, iş yeri sahibinin borcuna karşılık depodaki malzemeleri aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve N.Y, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi kararıyla salıverildi.

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki zanlının çilingir yardımıyla depoya girmesi ve malzemeleri hamallara taşıtıp araca yükleterek olay yerinden ayrılması yer alıyor.