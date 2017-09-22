Adana'da tabancayla vurulan kadının ölümü

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ADANA (AA) - Adana'da tabancayla göğsünden vurulmuş olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının ölümüyle ilgili yargılanan eş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Kılıç ile avukatı katıldı.

Kılıç, son savunmasında, eşini öldürmesinin kaza olduğunu iddia etti.

Hayatına giren bir kadın yüzünden eşi ile tartıştığını savunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Evliliğimiz gayet iyiydi. Hiç kavgamız olmamıştı. Başka kadın yüzünden beni affetmesini istedim. Bana, 'Sana 6 ay süre veriyorum, bu işi temizle.' dedi. Ancak benden boşanıp Şanlıurfa'ya ailesinin yanına gitmek için hazırlık yaptığını öğrenince çılgına döndüm. Hemen eve gelip, gitmemesini, giderse kendimi öldüreceğimi söyledim. Eşim kendisini yatak odasına kilitledi. Silahımı çıkartıp 'Kendimi öldüreceğim. Sen çıkıyor musun çıkmıyor musun?' diye seslendim. O sırada ağabeyim üzerime geldi, 'Silahı bırak.' deyip beni itekledi. Bu sırada silah ateş aldı. İsteyerek ve bilerek ateş etmedim, kazaydı. Kurşun kapalı kapıdan girip, eşime isabet etmiş."

Ümmühan Kılıç'ın kardeşleri Hüseyin ve Ahmet Kömürcü de sanık eniştelerinin ablalarına şiddet uyguladığını, bu nedenle ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Sanığın oğlu Tayfun ve kızı Medine Kılıç ise olayın kazara meydana geldiğini iddia ederek, babalarından şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Kılıç'a "eşini olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde 6 Kasım 2016'da 3 çocuk annesi Ümmühan Kılıç (46), eşine ait ruhsatsız tabancayla sol göğsünden vurulmuş şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan eş Ahmet Kılıç (53) tutuklanmıştı. Kılıç, sorgusunda eşini kazara öldürdüğünü itiraf etmişti.