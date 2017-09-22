Sakarya'daki orman yangını

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Kulfallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 5 ayrı noktada çıkan yangın, gece saatlerinde ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 5 farklı noktada yangın ihbarının alınmasının ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Yangına 50 işçi ile 12 teknik personelin, 12 arazöz, 2 iş makinesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 5 su tankeriyle müdahale ettiğini belirten Kurşun, "Yangın söndürüldü. Gece saatlerinde 5 noktada çıkan yangının sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Şu anda faillerin yakalanması için araştırma yapılıyor. Bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle zarar gören alan henüz tespit edilmedi, çalışmalarımız devam ediyor. Orman değil altındaki örtü yandı. Havanın yağışlı olması bizim çalışmalarımızı kolaylaştırdı." dedi.

Kurşun, Sakarya ve Kocaeli valiliklerince, orman yangını riskini azaltmak adına 23 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı anımsatarak, "Buna rağmen ormana girilmiş. Bu, kasıtlı bir şey. Jandarma ekipleriyle birlikte failleri araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.



