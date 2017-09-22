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ADANA (AA) - Adana'da, üç farklı gasp olayına karıştığı tespit edilen üç zanlıdan biri yakalandı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa, Aydınlar ve Demetevler mahallelerinde üç ayrı gasp olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların A.O.D, M.O. ve M.S.A olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, A.O.D'yi yakalarken diğer zanlılar adreslerde bulunamadı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlı A.O.D, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Gasp anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, motosikletle caddede ilerleyen ve birinin elinde pompalı tüfek bulunan iki şüpheli, bir yayayı durduruyor.

Bir şüpheli elindeki pompalı tüfekle etrafı kontrol ederken elinde bıçak olan diğer zanlı yayanın cebini kontrol ediyor.

Zanlılar daha sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.