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FETÖ'den tutuklanan eski milletvekili tahliye edildi

22 Eylül 2017 Cuma, 10:49

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tutuklu sanık 24. Dönem Milletvekili Uzun savunma yaptı.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Uzun'u ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Uzun, 10 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.