Hatay'da 29 göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 29 göçmen yakalandı, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Torun Mahallesi girişinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 31 ABG 59 plakalı kamyoneti kontrol noktasında durdurmak istedi.
Jandarmanın "dur" ikazına uymayan araç, kısa süren kovalamacanın ardından önü kesilerek durduruldu.
Araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, araç içerisinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 29 göçmeni yakaladı.
Kaçakların ifade alma ve kimlik kayıt işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü M.B. (39) ve yanındaki akrabası O.B. (19) gözaltına alındı.