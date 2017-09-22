Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

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EDİRNE (AA) - Kapıkule'de 11, Hamzabeyli'de 4 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

Tır kuyrukları Kapıkule'de 11, Hamzabeyli'de ise 4 kilometreye ulaştı.

Tır şoförü Mehmet Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir tır kuyruğu sorunu yaşandığını söyledi.

Kuyrukların Bulgaristan'dan kaynaklandığını belirten Demirel, "Yani Türkiye tarafında bir sıkıntı yok. Bulgaristan'ın bu tutumu ihracatı ağırlaştırmak maksatlıdır. Şu anda Bulgaristan, Almanya'nın güttüğü politikayı uyguluyor. Bu kuyruktaki tırların yüzde 65-70'i yabancı. Sadece Türk araçlar yok kuyrukta." dedi.

Tır şoförü Mehmet Gültekin de saha içerisinde tırlara mazot verilmesinin işlemleri yavaşlattığını ifade etti.

Mazot almayan tırların da kuyrukta beklemek zorunda kaldığını anlatan Gültekin, yerli yabancı tır şoförlerinin mazotu diğer ülkelere göre daha ucuz olduğu için Türkiye'den aldığını kaydetti.







