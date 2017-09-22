Konya'da freni boşalan kamyonet devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde freni boşalan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Metin Akçay yönetimindeki 42 FEK 92 plakalı sebze yüklü kamyonet, Demir Asaf Mahallesi Galericiler Sitesi'nde freninin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Bir iş yerinin bahçe duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü ile araçtaki Mevlüt Akçay, kaza yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Metin ve Mevlüt Akçay'ın cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.