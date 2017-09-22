Van'da kadın arıcılar bal hasadı yaptı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kurulan kooperatifte arıcılık yapan 22 kadın, 400 kovandan 860 kilogram organik bal elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamına katkı sunmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için gerçekleştirilen arıcılık projesi başarıyla devam ediyor.

Edremit ilçesinin Süphan Mahallesi'ndeki 22 dar gelirli kadın girişimci ile Van Büyükşehir Belediyesi Mavi Kent Anonim Şirketi tarafından oluşturulan 400 kovanlık arı çiftliğinde bal hasadı yapıldı.

Kadınlar çiftlikteki 400 kovandan 860 kilogram organik bal topladı. Kаdın arıcılar, yоrucu vе aylar sürеn uğraşın ardından elde ettikleri balları süzme vе pеtеk halinde satışa hazır hale getirdi.

Tuşbal Kooperatif Başkanı Fatma Belli, satışa sunulan ballarla aile bütçesine katkı sağladıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kurdukları kooperatife kayıtlı 22 kadının olduğunu belirten Belli, şöyle devam etti:

"Bu kadınlar ailelerine kazanç sağlamak için arıcılık yapıyor. Balların satışından kadınlarımız da kazanacak. Balımız birinci kalite ve organik. Yaptığımız iş Türkiye'de bir ilk. Biz de bunun farkında olarak işimizi severek yapıyoruz çünkü bu kadının doğasında var. Kadın elinin değdiği her iş güzel olur. Bizim ürettiğimiz ballar da çok güzel, tamamıyla organik. İsteyen herkes gelip balımızı tadabilir ve test edebilir. Biz balımıza güveniyoruz ve garanti veriyoruz."

Kadın arıcıların ürettiği organik balların belediyenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki el sanatları mağazasında satışa sunulduğu belirtildi.