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Şanlıurfa'da kamyon anne ve çocuklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

22 Eylül 2017 Cuma, 11:58

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü, iki çocuğu yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 63 YT 119 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Asiye Kılıç (29) ile kızı Asmina (5) ve bebeğine çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Asiye Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı çocukların tedavisi ise sürüyor.

Kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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