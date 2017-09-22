Antalya DOB minik yeteneklerini arıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "çocuk korosu" ve "çocuk balesi" kursları için sınavla öğrenci alacak.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk korosunda adaylar, ilgili konulardaki yeteneklerinin değerlendirilmeye alındığı bir sınava tabi tutularak, yeterli derecede müzik kulağı ve ritim duygusu ile uygun ses materyali bulunanlar kurslara kabul edilecek. Kurs süresi olan 4 yıllık süreçte öğrenciler, kulak ve ses eğitimi, birlikte ve bireysel şarkı söyleme ve bazı genel müzik bilgilerini içeren eğitim görecek.

Bu süre içinde çocuklar Antalya DOB'da sahnelenen bazı opera, operet ve müzikaller ile çocuk oyunda da görev alabilecek.

Çocuk balesinde adaylar bu konudaki yeteneklerinin değerlendirilmeye alındığı bir sınava tabi tutularak, kurslara yeterli derecede müzik kulağı, ritim duygusu ve dans yeteneği ile uygun beden yapısına sahip olanlar kabul edilecek.

Kurs süresi olan 3 yıllık süreçte öğrenciler, beden ve müzik-ritim-hareket koordinasyonu, temel dans duruşları ve adımları ile genel bazı bale bilgilerini içeren bir eğitim görecek. Bu süre içinde Antalya Devlet Opera ve Balesinde sahnelenen bazı bale ve çocuk oyunlarında görev alabilecekler.

Sınavlara katılacak öğrencilerde ilkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıflara gidiyor olma şartı aranacak. İlgilenenler, 29 Eylül 2017 tarihine kadar Antalya DOB'a başvuracak. Sınavlar ise 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilecek.