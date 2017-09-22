Adıyaman'da FETÖ/PDY davasında karar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçuyla yargılanan tutuklu sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu S.A. ve avukatlar katıldı.
Mahkemede tutuklu sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak ve darbeye teşebbüs etmek suçlarından sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.
Bu arada sanık S.A'nın Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı görevindeyken meslekten ihraç edildiği öğrenildi.