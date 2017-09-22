Sakarya'daki silahlı saldırı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dört gün önce, Rasimpaşa Mahallesi Cezaevi Sokak'ta Fatih Tora'nın, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda cinayet zanlısının motosikletli bir kişi olduğunu belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde ormanlık alanda şüphelilerin kullandığı motosiklet, silah, iş elbiseleri ve kask ele geçirildi. Cinayeti azmettirdiği ve gerçekleşmesinde yardımcı olduğu iddiasıyla H.B, E.K, S.U, H.G. ve A.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. ve E.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



