Depodaki mazot hırsızlığı güvenlik kamerasında

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde depodaki mazot hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiftçilik yapan Mevlüt Şahinci, Gündoğan Mahallesi'ndeki deposundan mazot çalındığını fark edince polise haber verdi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Aydın Ö. olduğunu tespit etti.

Sobuca Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, depodan daha önce de aynı kişi tarafından mazot çalındığını öne sürdü.

Depodaki hırsızlık olayları artınca güvenlik kameralarını aktif hale getirdiklerini belirten Şahinci, "Mazotları çalan bu kişi yanımıza yevmiyeli işçi olarak bazen gelip gidiyordu. 3-4 seferde çaldığı mazotun toplamı bir ton diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, el arabasıyla mazot dolu bidonları taşıması yer alıyor.