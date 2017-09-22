ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep Ticaret Borsası

22 Eylül 2017 Cuma, 12:14

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 84 ila 125,50 lira arasından işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)kg24,0024,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)kg28,0128,01
Antep fıstığı (kavrulmuş)kg38,0042,00
Antep fıstığı (boz iç)kg84,00125,50
Antep fıstığı içi (meverdi)kg72,5080,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)kg2,232,23
Buğday (organik)kg 1,201,20
Buğday kg0,810,99
Arpa (organik)kg1,181,18
Mısır (organik)kg1,101,20
Bulgur (pilavlık)kg1,551,70
Bulgur (köftelik)kg1,601,70
Bulgur (çekilmiş)kg1,451,70
Bulgur (aşurelik)kg1,451,50
Nohut (naturel)kg4,034,30
Ceviz içikg38,1438,14
Badem içi (tatlı)kg33,70 44,00
Kırmızı pul biber kg10,0023,50