Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 84 ila 125,50 lira arasından işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|kg
|24,00
|24,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|28,01
|28,01
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|38,00
|42,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|84,00
|125,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|kg
|72,50
|80,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|kg
|2,23
|2,23
|Buğday (organik)
|kg
|1,20
|1,20
|Buğday
|kg
|0,81
|0,99
|Arpa (organik)
|kg
|1,18
|1,18
|Mısır (organik)
|kg
|1,10
|1,20
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,55
|1,70
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,60
|1,70
|Bulgur (çekilmiş)
|kg
|1,45
|1,70
|Bulgur (aşurelik)
|kg
|1,45
|1,50
|Nohut (naturel)
|kg
|4,03
|4,30
|Ceviz içi
|kg
|38,14
|38,14
|Badem içi (tatlı)
|kg
|33,70
|44,00
|Kırmızı pul biber
|kg
|10,00
|23,50