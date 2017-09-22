IKBY'nin referandum kararına tepkiler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Yurdum Türkmeneli Derneği ve Türk Ocakları Antalya Şubesi üyeleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandum kararına tepki gösterdi.

Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal, Antalya Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Türkler, Araplar, Farslar ve Kürtler arasına sokulan etnikçi ve mezhepçi fitne tohumlarıyla coğrafyanın gelecek yüzyılının şekillendirilmek istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt yönetiminin bu yanlıştan dönmesini istediğini anımsatan Uysal, referandum ile Irak ve Suriye'nin yanı sıra Türkiye'nin de sınırlarının yeniden çizilmek istendiğini öne sürdü. Türkiye'nin gerçek anlamda bir beka mücadelesi içinde olduğuna işaret eden Uysal, referandumun uzun yıllar sürece acıların ve çatışmaların zeminini güçlendireceğini vurguladı.

Türkiye ve Türk milletinin bu coğrafyanın en önemli gücü ve ümit kaynağı olduğuna işaret eden Uysal, "İnancımızı ve ümidimizi kaybetmeden, gücümüzü ve dengeleri doğru okuyarak bu hain plana karşı tarihi görevimizi yerine getirmek zorundayız. Bu meydan okumaya ancak iç siyasi çekişmelerin dışında ve üzerinde bir bakış, siyaset ve tavırla karşılık verebiliriz." dedi.

Toplantıda konuşan Yurdum Tükmeneli Derneği Başkanı Adnan Yolcu ise Irak Türkleri olarak referanduma karşı olduklarını ve katılmayacaklarını söyledi.

Kerkük'ün Türk şehri olduğunu anlatan Yolcu, "Bizler Irak Türkleri olarak referanduma karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. Türkmeneli bizim toprağımızdır ve hiç kimseye bırakılmayacaktır. Yaşadığımız müddetçe Türkmen eli yurdumuz için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.