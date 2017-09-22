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Aksaray'da kaza yapan otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

22 Eylül 2017 Cuma, 12:20

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, trafik kazasına karışan otomobilin yol kenarında bekleyen yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Celalettin Aktaş (47) idaresindeki 68 BR 246 plakalı otomobil, Şifahane Mahallesi 6824 Sokak'ta, Şerife Aydoğdu'nun (24) kullandığı 68 BD 562 plakalı otomobil ile çarpıştı. Aktaş yönetimindeki otomobil, daha sonra yol kenarında bekleyen yayalara çarptı.

Kazada, otomobildeki Aynur Aktaş (45) ile yol kenarında bekleyen Zeynep (43) ve Betül Arısoy (18) yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrendi.