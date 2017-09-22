Bakan Fakıbaba ve Katar heyeti Şanlıurfa'da

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ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al Ruhaihi, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde incelemelerde bulundu.

Fakıbaba, Türkiye-Katar Tarım İş Forumu için Türkiye'de bulunan Ruhaihi ve beraberindeki heyetle geldiği Ceylanpınar'da konuklarına helikopterle havadan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmeyi gezdirdi.

Beraberindekilerle daha sonra işletmenin toplantı salonuna geçen Fakıbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gece gündüz demeden hem Şanlıurfa hem de Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Konuk bakanın özellikle Ceylanpınar'ı görmek istediğini belirten Fakıbaba, "Yaklaşık 40 dakika havadan Ceylanpınar ve TİGEM arazilerini gezdirme fırsatı buldum, bununla ilgili kendilerine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa bizim için çok önemli. Şanlıurfa'nın mutluluğu Türkiye'nin mutluluğudur." dedi.

Katar Belediye ve Çevre Bakanı Ruhaihi de bu önemli bölgede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bölgenin Türkiye'nin büyüklüğünü yansıttığını söyleyen Ruhaihi, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu bölgeden hem yatırım hem tarım hem de hayvancılık konusunda yararlanacağız. Burada önemli çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bakanımıza ve Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Fakıbaba ile Ruhaihi, daha sonra basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Ruhaihi'ye, işletmede koruma altında bulunan "Gazella gazella" türü bir çift ceylan hediye edildi.