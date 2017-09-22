İçişleri Bakanı Soylu: (2)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Anadoluyuz" projesinin amacının Anadolu'yu tanıtmak olduğunu belirterek, "Biz istiyoruz ki Siirtli bir evladımız Çanakkale şehitliğini görsün, Diyarbakırlı, Kastamonulu, Bitlisli, Antalyalı, Tekirdağlı, İzmirli ve onlarla beraber Şamlı, Halepli ve Bağdatlı atalarının nasıl yan yana çarpıştıklarını görsün." dedi.

Soylu, Afyonkarahisar Oruçoğlu Termal Otel'de düzenlenen "Bi̇z Anadoluyuz" projesi kapsamında, kentte misafir edilen çocuklarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Soylu, projenin İçişleri Bakanlığınca koordine edildiğini anımsatarak, bunun Doğu ve Güneydoğu'da 21 il ile ülkenin diğer 21 ili arasında, yaklaşık 50 bin öğrencinin karşılıklı ziyaretini öngören bir kardeşlik projesi olduğunu vurguladı.

- "Projemizin amacı Anadoluyu tanıtmak"

Soylu, amaçlarının ülkenin doğusu ve batısı arasında çocukların kaynaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün bizim huzur yuvamızı yıkmak istiyorlar. Bizler de bu huzur yuvamızı ayakta tutmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Onun için bu projeyi gerçekleştirirken birçok isim üzerinde değerlendirmelerimiz oldu. Fakat sonunda tek bir fikir birliğine vardık ve 'Biz Anadoluyuz' fikri üzerinde mutabık kaldık. Çünkü Anadolu, kardeşlik ve komşuluk içerisinde nasıl yaşanabileceğinin en güzel ifadesidir. Anadolu, anne ve babadır. Anadolu, sıcak bir yuvadır. Biz hepimizin Anadolu'nun birer parçalarıyız. Projemizin amacı Anadolu'yu tanıtmak. Sadece kitapta okumalarını değil bizzat yerinde görmelerini sağlamaktır. Biz istiyoruz ki; Siirtli bir evladımız Çanakkale şehitliğini görsün, Diyarbakırlı, Kastamonulu, Bitlisli, Antalyalı, Tekirdağlı, İzmirli ve onlarla beraber Şamlı, Halepli ve Bağdatlı atalarının nasıl yan yana çarpıştıklarını görsün."

Soylu, küçükken gurbetçilerin "denizin altından tüneller yapıyorlar" ' diye anlattıklarını, kendilerinin de "böyle bir şey olur mu?" diye düşündüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

''Acaba bizim ne zaman olacak? Eğitim çok gelişmiş, yeşil yeşil spor sahaları olur' diye anlatırlardı. Bizim de toprak sahalarımız vardı. 'Acaba bizde de ne zaman olacak?' diye beklerdik. Hep onlarla karşı karşıya geldiğimizde, 'acaba bize nasıl bakacaklar' diye düşünürdük ama şimdi siz çok daha şanslısınız. O denizin altından giden tüneller benim ülkemde bugün yapıldı. Dağları birbiriyle buluşturan tüneller yepyeni teknolojilerle bugün benim ülkemde yapıldı. Ben ilk Tunceli'ye gidip oradaki üniversiteyi, hastaneyi gördüğümde, 'Allah'ım memleketin her köşesine hizmet getirenlerden sen razı ol' diye dua ettim."

- "Çok güzel otomobiller ve uçaklar tasarlayacaksınız"

Günümüzdeki gençlerin durumunun geçmişe göre çok daha iyi olduğunu aktaran Soylu, gençlere şöyle seslendi:

"Biz birtakım altyapıları hazırlayabildik ama siz bunu daha da geliştirecekseniz. Çok güzel otomobiller ve uçaklar tasarlayacaksınız. Belki de insansız hava araçlarıyla kargoların nasıl yapılacağını ve pilot olmadan içine yüklenen yükle beraber artık bir ilden bir ile bir ülkeden bir ülkeye kargolarını, insansız hava araçlarıyla nasıl getirebileceğini tasarlayacaksınız. Bunları siz yapacaksınız. Çünkü siz her ilinde üniversite olan, okullarında akıllı tahtaları olan, ellerinde tabletleri olan, bizden çok daha avantajlı bir şekilde büyüdünüz. Onun için bizden beklenenden daha fazlasını sizden bekliyoruz. Dünyanın en önemli coğrafyası üzerinde bulunuyoruz. Üzerinde bulunduğumuz topraklar tarih boyunca mücadele ve savaşlara sahne oldu. Biz batıyla doğuyu birleştiren bir yolun üzerindeyiz. İşte size böyle bir yer emanet ediyoruz. Bunun kıymetini hem çok çalışarak hem de kendimizi yetiştirerek anlamalıyız."

(Bitti)