Trabzon'da 147 milyon liralık 25 tesisin temeli atılacak

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TRABZON (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Trabzon'da yapılacak 147 milyon liralık 25 tesisin temeli atılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Eylül'de Vakfıkebir ilçesinde Fol Deresi yanı pazar alanında düzenlenecek toplu temel atma törenine katılacak.

Törende Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dere ıslahları ve taşkın koruma amaçlı 23 tesisin, Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma ve ormancılık projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce inşa edilecek birer tesisin temeli atılacak.

Yatırım bedeli 147 milyon lira olacak tesislerin temelini atacak Bakan Eroğlu ve Soylu, 6 aileye gelir getirici tür, 12 aileye ise Orköy sertifikası verecek.

Bakanların likapa, Trabzon hurması, ceviz, incir, yaban elması ve kara yemiş türlerinden oluşan 3 bin fidanı da vatandaşlara ücretsiz dağıtacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temeli atılacak tesislerle 9 ilçe, 22 mahalle, 4 köy ve 30 dekar arazi taşkınlardan korunacak. Ayrıca ormancılık projeleri ile Trabzon'da ormanlık alanlar artırılarak, orman köylüleri desteklenecek. Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 27 Şubat 2013, 15 Eylül 2013, 2 Ekim 2015 ve 10 Ekim 2016'da Trabzon’a verdiği 783 milyon liralık 98 müjdeye ilave olarak, 15 milyon lira yatırım bedeline sahip 9 müjde daha verecek. Böylece son 5 yılda Trabzonlulara toplam 798 milyon liralık 107 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında taşkın koruma tesisleri, mesire yeri, bal ormanı, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi verilmesi ile 4 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu bulunuyor."