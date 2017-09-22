2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel Hatay'da

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HATAY (AA) - İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Temel'in ziyaretinde, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay da hazır bulundu.

Vali Ata tarafından kapıda karşılanan Korgeneral Temel, beraberindekilerle makama geçti.

Makamda konuğuyla bir süre sohbet eden Ata, Korgeneral Temel'i kentte misafir etmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Temel ise misafirperverliğinden dolayı Vali Ata'ya teşekkür etti.