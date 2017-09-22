Adıyaman'da dolandırıcılık iddiası

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sahte altın ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği (YANDOL) ekipleri, sahte altın ile dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcuların güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kişilerin eşgalini belirledi.

Aynı cadde üzerinde bulunan kuyumcu esnafını dolandırmak isteyen Ö.K, S.K, A.K. ve H.B, kurşundan döktükleri ve altın görünümünde kaplama yaptıkları sahte altınları satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan S.K'nın 6 dolandırıcılıktan kaydı olduğu, A.K'nin daha önce dolandırıcılık suçu bulunduğu ve H.B'nin ise 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Öte yandan, dolandırıcılık olayına karışan eşkal ve kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.