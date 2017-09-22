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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Sinema bizim değerlerimizi, tarihimizi yansıtabilmeli, bizim sinemamız olmalı." dedi.

Valiliğin katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-16 Kasım'da düzenlenecek 7. Malatya Uluslararası Film Festivali öncesinde "Türk Sinemasında Yerel Kodlar Sempozyumu" düzenlendi.

Çakır, bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında, programda sinemanın geldiği ve gelmesi gereken noktanın konuşulacağını söyledi.

Kentin sosyal ve kültürel gelişimi açısından projeler üretip bunları hayata geçirdiklerini anlatan Çakır, insana dokunan projelerin kendileri için ayrı önemi bulunduğunu vurguladı.

Film festivalinin kente katkı sağladığına inandığını dile getiren Çakır, "Festivalin sektöre ve kente katkısı bizim açımızdan önemli. Onun için film festivalinin birden fazla boyutta işlenmesi bizim için anlam taşıyor." diye konuştu.

Sinemanın, izlenme kaygısıyla taklitler üzerinden gitmemesi gerektiğine işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Sinema bizim değerlerimizi, tarihimizi yansıtabilmeli, bizim sinemamız olmalı. İran ve Hint sinemasına bakıldığı zaman kendi ekseni etrafında, tarihi köklerine dayanarak yükselen sanat dünyasının olduğu aşikar. Bir ülke sinemasının, başka bir kültür üzerindeki etkisine belki onlarca örnek vardır. Bugün belki Amerika sinemasıyla dünya şekillendi."

Festival Direktörü Suat Köçer ise Türk sinemasının geçmişten bu yana kendi coğrafyasının değerleriyle sorunlu bir ilişki kurduğunu belirtti.

Sinemada yerel kodların önemli olduğunu anlatan Köçer, "Türkiye sineması veya Türk sineması adına her ne dersek diyelim, bir kimlik problemi olduğunu, dünyanın herhangi bir yerinde izlediğimiz filmin, Türk sinemasına ait olup olmadığını hep tartışa geldik. Kimlik problemi kavramında yerellik ve yerel kodların yeterince ele alınmadığını, öncelenmediğini görüyoruz." dedi.

İki gün sürecek sempozyumda, daha sonra çeşitli konulardaki oturumlara geçildi.