Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri yarın yapılacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Turnuvası yarın yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik mahallesindeki çayırlık alanda yapılacak güreşlerde 200 pehlivan, dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Daha önce Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen, bu yıl ilk kez bağımsız bir organizasyon olarak gerçekleştirilecek yağlı güreşlere 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlıkta final müsabakasına çıkan Orhan Okulu ile pek çok önemli pehlivan katılacak.

Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste büyük, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, baş altı ve başpehlivanlık kategorilerinde dereceye girecek güreşçilere çeşitli hediyeler ile para ödülleri de verilecek.





- Hüseyin Pehlivan kimdir?

Hüseyin Pehlivan (Hüseyin Alkaya), 1908 yılında Kırcaali'nin Alkaya köyünde doğdu. 14 yaşında güreşe başlayan Hüseyin Alkaya ailesi ile 1927'de Türkiye göç ederek Tekirdağ'a yerleşti. Doğduğu köyün adını, soyadı olarak kullandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dokuz yıl üst üste başpehlivan olan Alkaya, 10 Şubat 1982 de hayata gözlerini yumdu.



