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Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

22 Eylül 2017 Cuma, 12:57


BURSA (AA) - Bursaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Galatasaray ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla idmanı tamamladı.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir antrenmanda yer almadı.

Bursaspor'un eski kaptanlarından Ömer Erdoğan da ziyarette bulunduğu futbolculara başarı diledi.

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