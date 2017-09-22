Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerince, 19 Eylül'de İstanbul ve Alaplı ilçesinde sentetik kannabinoid (bonzai) satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Ereğli ve Alaplı'da bonzai satışı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatmış, ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından 19 Eylül'de, 4'ü İstanbul'da, 12'si Alaplı'da olmak üzere 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.



