Tapu memuru fark etti, polis suçüstü yaptı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, kiracı olduğu evi arkadaşıyla birlikte sahte kimlik düzenleyerek satmaya çalışan kişi, tapu memurunun dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, M.S. ve K.Y, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir dairenin satışını yapmak için Palandöken Tapu Müdürlüğüne geldi.

İşlemi yapan memur bu kişilerle ev sahibinin imzasının eşleşmediğini fark edince, tapu devrini 30 dakika sonra yapacağını söyleyerek zanlıları gönderdi, ardından polisi arayarak durumu bildirdi.

Palandöken Tapu Müdürlüğüne gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, sahte kimlik kullanarak 150 bin lira değerindeki evi 85 bin liraya satmaya çalışan M.S. ve K.Y'yi suçüstü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan K.Y'nin söz konusu dairede kiracı olduğu belirlendi.

M.S'nin ise bir ay önce kiraladığı otomobili, hazırladığı sahte evrakla Erzincan'da satmaktan arandığı tespit edildi.

Zanlıların üzerlerindeki 85 bin lira, incelemenin ardından evi almak için tapu müdürlüğünde bulunan kişiye teslim edildi.



