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Trabzonspor kaptanı Onur'un sakatlığı

22 Eylül 2017 Cuma, 13:29


TRABZON (AA) - Trabzonspor'da takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Onur'un 5. haftadaki Medipol Başakşehir maçından önce yapılan idmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çekilen MR sonucunda karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur Recep Kıvrak'ın tedavisi sürmekte olup dün çekilen kontrol MR'sinde, uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın bireysel antrenman ve tedavi programı sağlık ekibimizin denetiminde devam etmektedir."

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