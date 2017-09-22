Kaçak göçmenlerin, Batı Karadeniz'e yönelmesi

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BARTIN (AA) - İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, "Ege ve Akdeniz’de oluşun baskı sonucu kaçak göçmenlerin rotası Batı Karadeniz oldu ama alınan tedbirlerle kaçakların bu bölgeden geçişini engelledik." dedi.

Vural, Emniyet Müdürülüğü Polisevi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın’daki görevine yaklaşık 2 ay önce atandığını ve kentteki kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sorun ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunduğunu söyledi.

Kaçak göçmenlerin alınan tedbirlerle bölgeden geçişlerini engellediklerini belirten Vural, şöyle konuştu:

"Ege ve Akdeniz’de oluşun baskı sonucu kaçak göçmenlerin rotası maalesef Batı Karadeniz oldu ama alınan tedbirlerle kaçakların bu bölgeden geçişini engelledik. İlk etapta göçmen kaçakçılığı konusunu ele aldık. Ege ve Akdeniz’de oluşun baskı sonucu göçmen kaçakçıların rotası maalesef Batı Karadeniz oldu ama aldığımız tedbirlerle göçmen kaçakçıların bu bölgeden geçişini engelledik. Hem Karaçay hem de Atılım Sanayi Sitesi’nde jandarma ekipleriyle 24 saat esasına göre yaptığımız uygulama, sonuçlarını göstermeye başladı. Göreve başladığım yaklaşık 1 ayda 76 yabancı uyruklu kişi almışız. Tabii bunların göçmen kaçakçılığı ile ilgili bir ilgisi yok ama arkadaşlarımızın duyarlılığıyla bu kişilerin alınması göçmen kaçakların buradan ekmek yiyemeyeceği algısı oluşturmak adına güzel bir çalışmadır. Yine ilçe giriş ve çıkışlarında yaptığımız uygulamalarla da kuş uçurtmuyoruz.”

Vural, bu yöndeki çalışmaların artarak devam ettirildiğinide sözlerine ilave etti.