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Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyon

22 Eylül 2017 Cuma, 13:53

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, suç örgütü kurdukları iddia edilen biri astsubay 10 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mut Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, astsubay H.A. ve er A.O.A. ile N.K, M.S, A.K, M.A, A.A, O.A, H.Ş ve R.N hakkında "organize suç örgütü üyeliği", "tehdit ve darp" gibi iddialarla yakalama kararı çıkartıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan er A.O.A.'nın da Kastamonu'da tutuklandığı öğrenildi.