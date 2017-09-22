Tedavisi yapılan caretta carettalar denize bırakıldı

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AYDIN (AA) - İzmir ve Aydın'ın Kuşadası sahillerinde çeşitli tarihlerde yaralı bulunan 3 caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki (DEKAMER) tedavilerinin ardından denize bırakıldı.

Deniz kaplumbağalarının doğal ortamlarına bırakılması için Kuşadası Kuştur mevkisinde tören düzenlendi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, burada yaptığı konuşmada, kafa bölgesindeki ciddi yaralanma sonucu merkeze getirilen caretta carettanın, yaklaşık 1,5 yıllık tedavi sürecinin ardından tamamen iyileştiğini söyledi.

Kafasına darbe alan ve boğazında olta parçası ile misina bulunan diğer kaplumbağaların da başarıyla tedavi edildiğini anlatan Kaska, "Yaralı kaplumbağaların ihbar edilmesinde, bize ulaştırılmasında ve kamuoyuna bunların duyurulmasında emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz. Başta balıkçılar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yüzemeyen, yaralı olduğu görülen kaplumbağalarla ilgili bize başvurmasını istiyoruz." dedi.

Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, DEKAMER ile caretta carettaların tedavileri için protokol imzalandığını, Ege ve Akdeniz kıyılarında tespit edilen yaralı hayvanları bu merkeze ulaştırdıklarını ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise son yıllarda yumurtlamak için Kuşadası sahillerini tercih eden caretta caretta sayısında artış görüldüğünü, vatandaşların yaralı hayvanlara karşı çok duyarlı olduğunu, kendilerinin de çalışmayı desteklediklerini anlattı.

Çevredeki vatandaşların da ilgiyle izlediği etkinlikte, isimleri tedavileri sırasında konulan deniz kaplumbağalarından 65 yaşındaki "Türker", 45 yaşındaki "Nazlı" ile 20 yaşındaki "Batu" denize bırakıldı.