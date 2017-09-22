Antalya'da dilenci operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekiplerince, dilencilik yaptırılan çocuklar ve ailelerinin de aralarında olduğu 38 Suriyeli, İl Göç İdaresine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iç karışıklık ve savaş nedeniyle gelen Suriye uyruklu vatandaşların Antalya'da kente uyum ve hayata tutunma anlamında zorluklar, ailelerin ekonomik ve benzeri nedenlerle, küçük yaştaki çocuklarını özellikle halkın yoğun bulunduğu AVM ve trafiğin hareketli olduğu ışıklı kavşaklarda dilendirmek ve çeşitli malzemeler sattırmak suretiyle istismar ettiklerinin belirlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili 5 aile ve çocukların arasında olduğu 38 Suriyeliye yönelik çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Tespit edilen aileler ilimizde yaşadıkları metruk binalardan Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından alınarak, kayıtlı bulundukları kamplara gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.