BDT sezonu 3 Ekim'de açacak

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), yeni sezonu 3 Ekim'de "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" oyunuyla açacak.

BDT Müdürü Ömer Naci Topcu, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda yaptığı açıklamada, tiyatrolarının 60. yılında olduğunu söyledi.

Büyük tiyatro kuramcısı, yazar ve yönetmen Bertolt Brecht'in en önemli eserlerinden "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"nin, sezonun ilk oyunu olarak 3 Ekim'de seyirciyle buluşacağını dile getiren Topcu, "Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi ve yönetmen Ümit Aydoğdu'nun sahneye koyduğu oyun, kişilik bölünmesiyle toplumsal hayata iki ayrı açıdan bakan bir toprak ağasını konu alıyor." dedi.

Topcu, kasımda ise bir medya eleştirisi olan "Köprüdeki Adam", "Antrikot" ve çocuklar için "Kahraman Sincap" adlı oyunlarla seyircinin karşısına çıkacaklarını bildirdi.