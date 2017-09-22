Kız çocuğunun darbedilmesine ilişkin dava

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 9 yaşındaki kızını darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ç.D. ile kızı ve eski eşi A.G. katıldı.

Sanık Çetin D, savunmasında kızını darbetmediğini, annesinin yönlendirmesiyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öne sürdü.

Üç çocuk sahibi olduğunu belirten Çetin D, "Kızımın canı sıkılmıştı. Telefonda mesajlaştık. Sonra ben gece onu evden aldım. Her zaman gittiğimiz pastahaneden dondurma aldık. Dondurmalarımızı yiyerek iş yerime gittik. Daha sonra kızımı evime bıraktım." diye konuştu.

Çetin D, bir gün sonra polis tarafından arandığını ve kızının kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini anlatarak, "Kızım sakardır. Kendisi düşmüştür. Ben kızıma vurmadım. Onu canımdan çok seviyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beni annesinin zoruyla suçlamış." ifadelerini kullandı.

Şikayetini geri almayacağını söyleyen kız çocuğu ise babasının annesiyle barışmak istediğini, bunun için sürekli kendisine baskı yaptığını öne sürdü.

Annesiyle barışma teklifine karşı çıkması üzerine babasının kendisine tokat attığını ileri süren kız çocuğu, "Anneme durumu anlattım. Sonra çocuk şubeye gidip babamdan şikayetçi oldum. Ben babamdan korktuğum için onunla buluştum. Kendi çocuklarını bile dövdüğünü gördüm. Beni sürekli 'Bizi neden barıştırmıyorsun?' diye zorluyordu. 'Barıştırmazsam seni ve anneni öldürürüm.' diyordu. Cezasını bulmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Anesiyle yaşayan 9 yaşındaki kız çocuğu, ağustos ayında babasının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olmuş, gözaltına alınan baba tutuklanmış, itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.