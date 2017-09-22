İstanbullu iş adamlarından Batman'a ziyaret

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BATMAN (AA) - İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesi 80 iş adamı Batman'a geldi.



Cazibe merkezlerini gezmek amacıyla İstanbul TSO tarafından düzenlenen program kapsamında kente gelen iş adamları, Vali Ahmet Deniz ile Türkiye Petrolleri Tesisleri'nde bir araya geldi.

Vali Deniz, burada yaptığı konuşmada, yatırımcıları kente yatırım yapmak için davet ederek, bu konuda kendilerine her türlü kolaylığı göstereceklerini söyledi.

Hükümetin bölgeye iş adamlarını çekmek amacıyla her türlü desteği verdiğini vurgulayan Deniz, buna rağmen bölgedeki yatırımların istenilen seviyeye gelmediğini, iş adamlarının güvensizlik ve gelecek korkusu olan yerlere yatırım yapmaktan kaçındığını kaydetti.

Ahmet Deniz, şöyle devam etti:

"Devlet yapacağını yapmış aslında ama temel sıkıntı, sizler iş adamısınız eğer bir yerde güvensizlik varsa, gelecek korkusu varsa yatırım yapmazsınız, ki yapılmamış. Ama Allah'a şükür çok açık ve net söylüyorum şu an itibarıyla Batman, Türkiye'nin bir çok yerinden huzurlu ve daha güvenli. Ben bazen gece çıkıyorum dolaşıyorum, insanlarla omuz omuza yürüyoruz. Yani yarınımız, hem güvenlik açısından hem de her alanda bugünden iyi olacak. Asla ve asla güvenlik tehdidi konusunda geri adım atılmayacak. İnanılmaz bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadeleyi yaparken de halkımızın inanılmaz bir desteği var."

Bölge insanının teröre karşı dik durduğuna dikkati çeken Deniz, "Özellikle çukur siyasetine prim verilmedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk saatlerinde binlerce kişi ile meydanlardaydı, daha Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın mesajı gelmemişken. Ama Batmanlılar vatan, millet sevgisiyle, demokrasi aşkıyla meydanlardaydı." diye konuştu.

Terör örgütlerinin bölgede eleman kazanmasının önüne geçildiğini aktaran Vali Deniz, artık terör örgütüne katılımın "yok denecek kadar az" olduğunu vurguladı.

Deniz, "2 yıl önce yılda 60 kişi katılıyorsa şu anda yılda 4-5 kişiyi geçmiyor. Bölgemiz 30-40 yıldır bir travma yaşamış. Bir terör örgütünün kıskacında sıkıntılar yaşamış ama buna rağmen devletin buralara müthiş yatırımları var." ifadelerini kullandı.

Bölgenin yatırıma müsait olduğunu ifade eden Ahmet Deniz, özellikle son dönemlerde hükümetin açıkladığı destek paketleri ile şu anda 200 firmanın yatırım için başvurduğunu, bu firmaların 20 bin istihdam garantisi verdiğini kaydetti.



Bölgeye gelecek olan yatırımcıların 6'ncı bölge teşviklerinin yanı sıra cazibe merkezleri desteklerinden de yararlandığını dile getiren Deniz, Türkiye'de en fazla teşvik yapılan bölgelerden olduklarını bildirdi.

Kentin genç nüfusunun bulunduğunu, yüzde 60'ı çalışma çağında olan nüfusunun var olduğunu kaydeden Vali Deniz, Organize Sanayi Bölgesi'ni büyüttüklerini, prosedürlerin yüzde 95'ini çözdüklerini anlattı.

"Şu anda yatırım yapmak için tam zamanı. Bundan sonra yapan geç kalır, arsa veremeyiz, bu net gözüküyor. Şu anda tekstilde müthiş bir kümelenme var. Tekstilde yoğun bir gelişim var Batman'da. Birçok ünlü firmalar gelip burada üretim yapmaya başladı. Gıda sanayisi gelişiyor." diyen Deniz, bu topraklarda üretimin olduğunu da sözlerine ekledi.