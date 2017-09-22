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Kalkınma Bakanı Elvan, Konya'da

22 Eylül 2017 Cuma, 14:40

KONYA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Romanya'da hayatını kaybeden Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna'nın ağabeyinin, Konya'nın Yunak ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Romanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna'nın ağabeyi Ali Serter'in (66) cenazesi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesine getirildi.

Serter için, ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.

Elvan, Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Serter'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.