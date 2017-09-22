Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz darbe ve işgal girişimini milletimiz bozmuştur. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu tür oyunlara da asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hi̇zmet-İş) Sendikası 2. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Van'daki bir otelde yapıldı.

Toplantıda konuşan Arslan, 2011'deki depremlerin ardından Van'a ilk gelenlerden olduğunu, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de bu kentte demokrasi nöbeti tutuklarını söyledi.

Hak-İş'in bütün toplantılarında 15 Temmuz ile ilgili hatırlatma yapmayı görev kabul ettiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe ve işgal girişimini milletimiz bozmuştur. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu tür oyunlara da asla geçit vermeyeceğiz. O gece ve devam eden süreçte bütün meydanları dolduran Vanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum."

- "Türkiye'nin onurlu bir sendikasıyız"

Arslan, Hak-İş'in 42'nci yılını doldurduğunu, ilke ve değerlerinden vazgeçmeden bugünlere geldiklerini ifade etti.

Merhum genel başkanları Necati Çelik'e rahmet dileyen, emeği geçenlere de teşekkür eden Arslan, şunları söyledi:

"Sadece sayısal olarak değil, değerleriyle büyük bir konfederasyonuz. Milyonların gönlünde, kamu desteğine sahip bir örgütüz. 22 sendikamız 600 bine yakın üyemizle önemli sivil toplum örgütü olarak mücadelemize devam ediyoruz. Sendikamız Hi̇zmet-İş'in de 40. yılını ocak 2018'de değişik etkinliklerle kutlayacağız. Türkiye'nin onurlu bir sendikasıyız."

- "Biz Türkiye'nin ta kendisiyiz"

Hizmet-İş'in yaklaşık 210 bin üyeyle Türkiye'nin ve Hak-İş'in en büyük sendikası olduğuna işaret eden Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Türkiye'nin ta kendisiyiz. Tarihi müktesebatı üzerinde taşıyan, medeniyetimizin, kültürümüzün bir parçası olan, ülkemizin birliğini beraberliğini sağlayan, 81 ilde büyük bir örgüt olarak önemli bir anlam ifade etmektedir. Temsil ettiğimiz değerlerle Türkiye'nin en büyüğüdür. Bütün mücadele arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza, hatta bir gün bile bizi görmemiş ama bizimle birlikte yürüyen bütün sevenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Zirveye çıkmak önemli, zirvede kalmayı başarmak çok daha önemli. Burada bulunmanın sorumluluğu ve onuruyla hareket etmeye devam edeceğiz."

- "Devletimiz, eline silah alan teröristlere karşı gücünü gösterdi"

Her meşru devletin, tehditlere karşı kendisini koruma hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları aktardı:

"Ülkemizde 40 yıldır devam eden terör meselesinin artık sonlandırılması gerekiyor. Devletimiz 2013 yılında başlattığı terörü tamamen ortadan kaldırmak, var olan kardeşliği daha da tesis etmek için tarihi bir adım atmıştır. Bölgenin hızla nasıl değiştiğini en çok bu bölge insanı gördü ve yaşadı. Bunun devamı için en çok duyarlılık gösteren insanları gördük. Ben o süreçte 3 ay çalıştım. Bölge insanının ülkenin onurlu bir yurttaşı olmaktan başka talebi olmadığını gördüm. Ama maalesef bu süreci uluslararası güçler ve yerli taşeronları akamete uğrattılar. Bölgeyi hendeklerle kuşatmaya çalıştılar. Ama devletimiz, eline silah alan teröristlere karşı gücünü gösterdi."

- "Mutlaka bu topraklara yatırım yapılmalı"



Van'ın enerji ve kapasitesinin heba edilmemesi gerektiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"İş adamlarımıza çağrı yapıyoruz. Van ihmal edilmemeli. Mutlaka bu topraklara yatırım yapılmalı. Genç nüfus oldukça yoğun. OSB’de istihdam oluşturacak yatırımlar yapılması lazım. Devletimiz cazibe merkezleri şeklinde yatırıma yönelik önemli bir adım başlattı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Eğer istihdam varsa bereket olacaktır. Dağa gidecek genç olmayacaktır. İstihdam olmazsa gençlerimizi burada tutamayız. Onun için güvenlik konusunda alınan tedbirler devam ettirilmeli ama aynı zamanda bu bölgeye ciddi şekilde istihdam oluşturacak yatırımlar da gelmeli, teşvik edilmeli. Hem devletimiz, hem iş adamlarımız yatırıma koşmalı. Bunlar gerçekleşirse, Van göç vermez."

- "Hükümet Van'a çok önemli yatırımlar yaptı"

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci ise Van'ın birçok medeniyete kucak açmış önemli bir merkez olduğunu anlattı.

Hükümetin Van'a çok önemli yatırımları olduğunu ancak kentin istenilen gelişmeyi, sıçramayı tam anlamıyla yapamadığını vurgulayan Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"Ümidimiz, arzumuz, inşallah bundan sonra yapılacak yatırımlarla tüm dinamiklerini harekete geçirip, ciddi gelişmiş bir il olma seviyesine kavuşmasıdır. Eğitimden sağlığa, ulaşıma çok ciddi yatırımlar almıştır. 2011 depreminde çok ciddi yıkım yaşamıştır. Ama bugünkü Cumhurbaşkanımızın emirleri ve çabalarıyla adeta küllerinden yeniden inşa edildi. Van’ın alt yapısı yenilendi. O yıkıma rağmen kısa sürece toparlandı. Birlik ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu da gördük. O gün, bütün ülke Van'a aktı. O gün Hak-İş de tüm üyeleriyle Van'daydı. Sonsuz teşekkür ediyoruz."

Çiftci, şöyle konuştu:

"Türkiye önemli bir süreçten geçti ve geçiyor. Gezi olayları, 17-25 yargı darbesi, 15 Temmuz FETÖ işgal girişimi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu millet bu tehlikelerin tamamını bertaraf etti. Tabii bu arada Hak-İş'in ve Hizmet-İş'in onurlu duruşunu da takdir etmek gerekiyor. Fırtınalı denizle geminin büyüklüğü kadar kaptan ve mürettebatın büyüklüğü de önemlidir. İşte bu manada çok büyük bir kaptanımız ve aziz milletimiz vardır. Bütün tehlikeleri bertaraf ettik. Milletimiz bunlara fırsat vermedi."

- Diğer konuşmalar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van'ı Türkiye'nin kongreler merkezi yapmak istediklerini söyledi.

Sendikaların önemli sivil toplum örgütleri olduğuna işaret eden Battal, "Sendikalar insanların sorunlarını etkin bir şekilde gündeme getirecekler, getiriyorlar. İstismar edilmediği sürece bu çok önemli. Bizim üniversite olarak öncelikle emeği ve işçiyi korumamız lazım." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Mustafa Yalçın ise terör ve depremin etkilerini Van'dan atmak için canla başla çalıştıklarını anlatarak "İşçi haklarında geçmiş dönemde önemli istismarların olduğunu gördük. Bunları gidermek için uğraşıyoruz. Diğer taraftan terör örgütüne giden hortumları kestik. Memleketimizin hayrına bir çivi çakanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hizmet-İş Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de sendikalarının onurlu, itibarlı bir sendika olduğunu vurguladı.

Ücret sendikacılığını aşan, kültürel, sosyal bir sendikacılık ortaya koyan Hizmet-İş'in bu konuda farklılığını sürdürdüğünü bildiren Tanrıverdi, "Çocukların eğitiminden, dünyanın tüm mazlumlarına yardıma kadar güzel politikalar ortaya koyduk. Bugün Hi̇zmet-İş ulu bir çınar oldu. Keşke diğer sendikalar da bu çizgiye gelebilseler." dedi.